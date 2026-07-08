威剛公開收購 琉園亮燈漲停

威剛（3260）董事會決議以每股現金24元，公開收購琉園（9949）普通股，預計收購數量為10,000仟股至25,000仟股，占琉園已發行股份總數22.29%～55.73%。公開收購期間為年7月8日至27日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

2026-07-08 09:31