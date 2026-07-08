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威剛公開收購 琉園亮燈漲停
威剛（3260）董事會決議以每股現金24元，公開收購琉園（9949）普通股，預計收購數量為10,000仟股至25,000仟股，占琉園已發行股份總數22.29%～55.73%。公開收購期間為年7月8日至27日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。
琉園成立於1994年，為台灣代表性文創企業之一，專注於高端水晶玻璃（琉璃）藝術品的設計與製作，2003年上櫃，是台灣首家掛牌的文創產業公司。
威剛表示，將善用琉園所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術×科技品牌」的跨界優勢。
琉園8日跳空以漲停31.2元開出後鎖死；威剛早盤以408元開高後拉升至413元，之後一度小翻黑至403.5元，盤中力守平盤。
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