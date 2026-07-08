文創公司琉園經營權將出現重大變化。記憶體模組大廠威剛（3260）昨（7）日董事會決議，以每股24元現金公開收購琉園普通股，預計收購1萬至2.5萬張，約占已發行股權22.29%至55.73%，最高投入金額約6億元。以琉園7日收盤價28.4元計算，公開收購價約折價15.5%。

依威剛公告，公開收購期間為7月8日至7月27日，此次公開收購若取得最低收購數量，公開收購條件即告成就；若達預定最高收購數量，威剛將取得琉園經營權，成為最大股東。

琉園成立於1994年，長期深耕玻璃藝術創作，產品涵蓋藝術雕塑、文創商品、公共藝術等領域，是國內少數以玻璃藝術為核心的上市櫃文創企業。近年公司持續經營自有品牌及藝術創作，同時拓展商業空間與公共藝術市場。

威剛表示，看好琉園累積多年的品牌價值及文化資產，希望透過此次公開收購，結合雙方的資源，提升集團品牌形象，並為琉園提供更穩定的長期發展基礎。

威剛將善用琉園所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術×科技品牌」的跨界優勢。