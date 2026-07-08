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健喬6月營收年增31% 創史上新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬（4114）昨（7）日公告6月合併營收7.5億元，月增25%，年增31%，單月營收創歷史新高；累計今年上半年合併營收35.5億元，較去年成長16%。

健喬說明，今上半年癌症用藥產品年成長40%，心血管與代謝產品群年成長34%，婦女健康照護產品年成長23%，各主要領域均展現強健的成長動能。

健喬表示，今年與再鼎醫藥合作引進六項涵蓋癌症、免疫及中樞神經疾病的創新療法，商業化推動成果逐步顯現，帶動成長。其中，肺癌標靶藥物Augtyro及胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物Qinlock上市後快速導入全台30家主要醫院，且均已納入健保給付，讓更多病患得以及時接受創新治療。

健喬表示，Qinlock是國內唯一獲健保給付的第三線後胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物。

臨床醫師普遍認為，健保給付後有望大幅提升病患用藥可近性，為後線病患提供更完善的治療選擇，進一步滿足未被滿足的醫療需求。

健保 癌症 營收

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