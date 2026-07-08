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台特化6月營收增2.7倍
台特化（4772）昨（7）日公布6月營收3億元，年增272.73%；上半年累計營收17.49億元，年增262.78%。台特化受惠併購弘潔科技，加上AHF產品銷量進一步放大，自去年11月起營收倍增、今年上半年更以2.5倍規模成長，本業、併購雙重動能，推升營運持續攀高。
法人指出，大客戶先進製程產能推進，支撐台特化旗下矽乙烷（Disilane）需求續旺。
隨先進製程產能放大，2奈米製程進入量產階段，2026年矽乙烷產品需求成長，台特化系矽乙烷年產能已自26噸提升至30噸。
台特化日前指出，主產品矽乙烷因技術升級、產能放大，估維持強勁成長；隨製程微縮帶動用量倍增，AI PC與AI智慧型手機換機循環也挹注需求，加上關鍵客戶先進製程新廠進入量產高峰期，矽乙烷規模估將同步放大。
此外，去年通過驗證的新產品無水氟化氫 (AHF）今年出貨穩定增加。
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