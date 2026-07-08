櫃買中心助攻優質生技企業引資

為增進上櫃、興櫃公司國際能見度，並吸引國內外機構投資人投資櫃買市場，櫃買中心（Taipei Exchange）訂16日與富邦證券合作辦理，於亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition 2026）活動期間共同舉辦引資活動，邀請六家上興櫃優質生技公司。

櫃買中心指出，亞洲生技大展下周開展，櫃買中心也與富邦證券合辦法人說明會，邀請六家公司參與，包括上櫃公司圓祥生技（6945）、中裕、和迅、訊聯基因；以及二家興櫃公司寶泰生醫、智新生技*。

除盡可能讓一些優質的公司增加曝光機會，也希望生技大展也能帶動相關生技股表現。

以昨（7）日上櫃各大類股來看，生技股也是唯一能逆勢收紅的類股，上漲0.3%。

圓祥生技更是漲停收在114.5元，訊聯基因漲幅也高達7.8%，股價表現強勢。

櫃買中心坦言，近年來市場資金主要都聚集在科技相關，包括半導體、AI等個股，生技股可能相對被冷落，但是台灣仍有不少優質的生技醫療公司，櫃買中心也積極推優質的生技醫療公司上櫃。

近兩年上櫃掛牌家數，生技醫療是掛牌數第三多的產業。像今年有圓祥生技、和迅上櫃掛牌，近期還有海昌生技15日將掛牌。精華生醫也已獲得櫃買中心同意上櫃契約與證期局核准上櫃契約，也是準上櫃新兵。

台灣的生技公司規模相對較小，以新藥來說，很難從頭到尾自己生產，通常是用取得藥證，透過授權取得權利金的模式來獲利。

櫃買中心也鼓勵生技公司可以積極轉型，並運用AI來發展。