櫃買中心數位服務再升級，協助上櫃公司精進永續資訊揭露。櫃買中心表示，將持續運用數位科技提供優質服務，協助上櫃公司提升永續資訊申報效率及品質；上櫃公司可善用ESG數位平台，在8月底前完成編製及申報永續報告書。

上櫃公司已於6月底前完成申報2025年度「企業ESG資訊揭露」，透過ESG資訊揭露，使利害關係人提前了解上櫃公司的永續表現。

櫃買中心近期已於與證交所共同開發的「ESG數位平台」新增多項應用功能及參考資源。

其一新增「ESG指標AI擷取」服務，運用AI技術主動擷取上櫃公司年報中與ESG指標相關之永續資訊，並提供匯出符合「企業ESG資訊揭露」申報格式的檔案，便利公司加速蒐集與確認相關永續資訊，減輕申報作業負擔，並提升對外揭露資訊之一致性。

其二是改版「輔助產製永續報告書」功能。去年度推出的永續報告書輔助產製功能，可串接上櫃公司既有申報的ESG資訊，自動帶入報告內容初稿，並提供永續報告書參考架構、底稿、GRI準則及參考範例，已獲上櫃公司廣泛使用及正面回饋。

今年度再進一步精進相關功能，導入線上「文字編輯器」，優化永續報告書的編輯介面，提供更完善及友善的使用體驗；新增支援複製前一年度永續報告書底稿及自動帶入「SASB資訊揭露」內容，強化資訊自動化帶入功能；此外，配合「GRI 101：生物多樣性」準則自今年起正式生效，同步更新ESG數位平台之底稿、參考範例及「永續報告書模板及參考範例手冊」，協助企業掌握最新揭露要求。

推動上櫃公司精進永續資訊揭露品質，是健全資本市場及實現永續發展目標之重要基礎，櫃買中心並提醒上櫃公司可於永續報告書揭露綠色收入之相關資訊，以利取得綠色證券認證。

「ESG數位平台」精進功能已於2026年度「上市櫃公司永續報告書宣導會」詳細說明，相關影音及簡報已置於「上櫃公司入口網」網站中「永續報告書」宣導資訊專區項下，上櫃公司可利用「ESG數位平台」及「上櫃公司入口網」提供的參考資源。