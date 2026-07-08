通訊衛星元件大廠昇達科（3491）總經理吳東義昨（7）日指出，昇達科搶進太赫茲，除低軌衛星已開始應用太赫茲，未來6G回傳網路、AI資料中心也將導入，將成為推升昇達科未來營運成長重要關鍵。

吳東義昨日參加2026年台灣創投暨私募投資年會，以「低軌衛星與AI通訊基礎建設，是全球新世代網路的關鍵布局」發表演講，分享產業趨勢。

近年昇達科搭上低軌衛星題材，營收、獲利屢創新高。吳東義表示，近年通訊產業更迭，頻率往上疊加，也從射頻、毫米波走向次太赫茲及太赫茲領域，昇達科深耕毫米波多年，七、八年前搶進太赫茲。

毫米波已經廣泛應用在衛星產業領域等，看準下世代通訊需求，吳東義指出，未來次太赫茲及太赫茲可應用低軌衛星、6G地面回傳網路、AI資料中心互連。

吳東義指出，昇達科鎖定次世代高速傳輸產品，位於30G至300G頻率，毫米波產品為衛星籌載天線模組及放大器模組；太赫茲為高速傳輸天線及連接方案，尤其太赫茲頻率高、波長小，製造精密度更高，更凸顯昇達科多年來累積優勢，將成為推升未來營運成長的關鍵布局。

吳東義表示，低軌衛星大客戶已計劃在新一代的衛星中導入次太赫茲，並開始出貨；資料中心應用則配合太赫茲晶片業者送樣給資料中心客戶，最快明年可望發酵；6G回傳網路則需配合產業標準制定，大約還需兩、三年時間。

過往資料中心用傳輸以升級「光」為主，但太赫茲可望成為特殊距離的新選擇。