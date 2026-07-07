東研信超營收／上半年4.89億元、年增12% AI 訂單排到年底

東研信超（6840）7日指出，隨著CSP廠及系統廠加速推進新世代AI伺服器平台建置，公司AI檢測案件量穩定增加，目前整體案件排程已延伸至今年12月底，接單能見度持續提升。該公司也公告2026年6月合併營收為新台幣0.98億元，年增17.9%，續創單月歷史新高，累計上半年合併營收達4.89億元，較去年同期成長12.1%。

東研信超指出，AI伺服器相關檢測業務已逐步成為集團重要成長引擎，6月單月AI相關檢測營收占比已提升至13%，累計上半年亦正式突破雙位數，顯示AI伺服器整機、液冷設備（CDU）、電源備援系統（BBU）、電源供應（PSU）及周邊產品檢測需求持續快速成長。

公司進一步表示，AI相關檢測案件平均單價亦持續攀升，主要受惠於兩項因素：其一，近期陸續啟動大電流、高功率等特殊高規格檢測項目，相關測試環境與技術門檻較高，帶動整體案件收費價格提升；另一方面，隨著客戶新平台導入時程加快，急件需求明顯增加，公司提供加急檢測服務，亦進一步挹注案件平均單價及營收表現。

在產能布局方面，東研信超指出，為因應新一代AI伺服器高功率、高散熱需求，建置之液對液CDU一次側冰水主機循環系統已正式完成升級，解熱能力提升至420KW以上，該設備自7月起正式投入AI伺服器整機櫃（Rack Level）檢測認證服務，搭配既有1.2MW高功率供電系統，可提供更完整、更高規格的AI伺服器驗證環境，進一步提升公司在高功率AI檢測市場的競爭優勢。