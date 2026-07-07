雷笛克營收／6月1.23億元創近18個月單月新高 第2季同創11年同期次高

雷笛克光學（5230）7日公布6月合併營收1.23億元，月增6.21％，年增19.62％，刷新近18個月以來的單月新高紀錄。公司表示，上月營收表現亮眼，主要是受惠於車用市場布局持續深化，加上專業照明客戶結構優化的效益逐步發酵，公司整體營運已正式擺脫谷底，順利重回成長軌道。

雷笛克第2季合併營收3.53億元，季增15.59％、年增7.48％，創下近11年來同期的次高表現；累計今年上半年合併營收則為6.58億元，亦較去年同期成長4.47％。

雷笛克說明，從產品業務別來看，母公司主營的透鏡產品（含其他）展現明確的成長動能，6月營收達1.10億元，月增5.37％、年增18.97％。後續將再搭配AI Server精密結構件出貨，將有助於進一步擴大集團整體的營收成長力道與獲利能力。

在核心車用照明領域方面，雷笛克指出，受惠於電動車、智慧車與高階車燈設計升級需求的強勁帶動，第2季車用領域銷售不僅創下歷年單季新高，年增率高達21％，占整體營收比重更正式突破五成大關、一舉達到52％水準，成為挹注營運成長的核心引擎。

同時，公司近年積極優化接單結構，逐步提高頭燈、霧燈等深具光型要求的高附加價值產品占比，帶動整體產品組合朝向更高技術門檻與獲利品質的方向邁進。

展望第3季，雷笛克抱持審慎樂觀看法。公司看好車用新案將持續出貨、Tier 1客戶備貨需求延續，以及高附加價值透鏡產品占比提升，皆有助於推動車用業務保持良好成長趨勢。

雷笛克進一步表示，未來將持續落實擇優接單、製程自動化、產品組合優化及成本控管策略，並深化與全球車燈系統供應商及車廠的合作關係，積極掌握EV與智慧車車燈升級浪潮，創造未來營運逐季向上的動能。