雷笛克6月營收寫近18個月新高 車用透鏡Q2銷售締新猷、占比破五成

雷笛克光學(5230)今日公布2026年6月合併營收達1.23億元，月增6.21％，年增19.62％，創近18個月新高；累計2026年第2季合併營收3.53億元，季增15.59％，年增7.48％，創近11年以來同期次高；累計2026年上半年合併營收為6.58億元，亦較去年同期成長4.47％。雷笛克表示，隨著車用市場布局持續深化，加上專業照明客戶結構優化效益逐步發酵，公司整體營運已正式擺脫谷底，重回成長軌道。

從產品業務別營收表現來看，雷笛克母公司主營之透鏡產品(含其他)6月營收達1.10億元，月增5.37％、年增18.97％，成長動能相對明確，後續再搭配AI Server 精密結構件出貨，將有助於擴大集團整體營收成長力道及獲利能力。

雷笛克指出，公司持續深化車用照明市場布局，受惠電動車、智慧車與高階車燈設計升級需求帶動，第二季車用領域銷售創下歷年單季新高，年增21％，占整體營收比重正式突破五成、並達52％水準，再加上專業照明應用領域穩健提升下，挹注整體營運良好成長動能。不僅如此，公司近年積極優化接單結構，逐步提高頭燈、霧燈等較具光型要求之高附加價值產品占比，帶動整體產品組合朝更具技術門檻與獲利品質的方向邁進。

展望2026年第3季，雷笛克持審慎樂觀看法。看好車用新案持續出貨、Tier 1客戶備貨需求延續，以及高附加價值透鏡產品占比提升，有助於推動車用業務保持良好成長趨勢。另一方面，雷笛克仍持續落實擇優接單、製程自動化、產品組合優化及成本控管策略，並深化與全球車燈系統供應商及車廠合作關係，積極掌握EV與智慧車車燈升級浪潮，創造未來營運逐季向上動能可期。