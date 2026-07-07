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巨有科技6月營收創歷年同期新高 下半年展望樂觀
特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技今天公布，自結6月營收新台幣1.59億元，月減12.3%，不過，較去年同期增加88.44%，為歷年同期新高。巨有科技表示，目前在手訂單維持高檔，下半年營運展望樂觀。
巨有科技第2季營收6.13億元，創下單季歷史新高，季增65.9%、年增121.7%；上半年營收9.83億元，較去年同期增加107.89%。
巨有科技指出，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及高速傳輸介面應用需求強勁，高階製程委託設計（NRE）接案動能不墜，在手訂單維持高檔。
展望未來，巨有科技表示，已成功切入美系客戶4奈米先進製程專案，同時有多項12奈米以下製程專案陸續量產，可望挹注設計服務與量產營收，將持續深化與晶圓代工及封測供應鏈夥伴的合作關係，掌握AI浪潮下的成長契機。
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