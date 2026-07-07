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三大未來營收／上半年1.4億元、年增38% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）7日公告6月營收為2,637萬元，年增12%；第2季營收7,878萬元，季增25%，較去年同期成長31%；累計上半年營收達1.4億元，年增38%，創歷年同期新高。三大未來表示，受惠廢電池處理量穩步提升、再生材料價格回升至相對高檔，以及電動車電池回收案件增加，上半年營運動能明顯升溫，展現廢電池回收需求擴大下的成長潛力。

隨電動車普及、儲能設備建置及二次鋰電池納管範圍擴大，電池回收來源逐步多元，其中電動車電池回收量較去年同期大幅成長近十倍。公司目前二次鋰電池年許可處理量達3,600噸，具備承接市場成長需求之產能基礎；加上黑粉等再生材料國際報價較去年同期成長約七成，帶動整體營運表現持續向上。

三大未來長期深耕二次鋰電池回收處理市場，目前國內市占率逾八成。隨著電動車及高科技產業電池回收需求持續升溫，公司近期已承接國際電子大廠電池回收業務，並陸續接待多家國際車廠來台參訪交流，展現公司在二次鋰電池回收處理技術、品質管理及產能布局上的優勢，已逐步獲得國際品牌客戶肯定。

展望全年，三大未來對營運維持審慎樂觀看法，隨廢電池回收處理量持續放大、再生材料價格回溫，加上屏東佳冬廠產能效益逐步發揮，今年上半年營運成果已明顯優於去年，整體獲利表現亦可望優於過往年度水準，公司將持續優化製程效率、深化再生材料布局，掌握鋰電池回收市場成長契機，推升營運表現持續向上。

電動車 營收

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