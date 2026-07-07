快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

健喬營收／6月7.5億元 月增25%、年增31%創歷史新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）7日公告6月合併營收7.5億元，月增25%，年增31%，創歷史新高。今年上半年合併營收35.5億元，較去年成長16%。

健喬說明，今上半年癌症用藥產品年成長40%，心血管與代謝產品群年成長34%，婦女健康照護產品年成長23%，各主要領域均展現強健的成長動能。

健喬表示，今年與再鼎醫藥合作引進六項涵蓋癌症、免疫及中樞神經疾病的創新療法，商業化推動成果逐步顯現，帶動成長。

其中，肺癌標靶藥物Augtyro及胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物Qinlock上市後快速導入全台30家主要醫院，且均已納入健保給付，讓更多病患得以及時接受創新治療。

健喬表示，Qinlock是國內唯一獲健保給付的第三線後胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物。臨床醫師普遍認為，健保給付後將大幅提升病患用藥可近性，為後線病患提供更完善的治療選擇，進一步滿足未被滿足的醫療需求。

此外，在心血管與代謝產品領域，健喬自5月起陸續取得國內市占率最高的四項國際原廠高血壓藥物，以及全球領導品牌抗凝血藥物的台灣全通路經銷權，受惠於產品組合優化、新品導入及通路布局效益逐步發酵，心血管與代謝產品群已成為今年成長最快速的治療領域之一。

為加速臨床推廣，公司近期於北、中、南密集舉辦跨科別醫學學術研討會，邀集心臟科、家庭醫學科、老年醫學科、腎臟科及新陳代謝科等專家，分享最新高血壓治療趨勢與臨床實證，持續深化與醫界合作，提升產品滲透率。

健喬的婦女健康照護產品亦維持穩健成長，子宮肌瘤創新藥Yselty近期獲花蓮慈濟醫院正式採用，成為東部首家導入該藥物的醫學中心，完善全台醫療服務布局，讓東部地區婦女得以就近接受創新治療。

在腸胃疾病治療方面，治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice市場拓展持續加速，今年更獲納入美國最新治療指引建議使用，其創新作用機轉及臨床療效備受國內外醫界關注，可望進一步提升臨床採用率，未來市場發展潛力可期。

健喬今年上半年持續展現營運成長動能，除創新藥品導入與市場拓展成果亮眼外，企業品牌亦獲產業肯定。公司榮獲台灣生物產業發展協會頒發「2026傑出生技產業金質獎」，肯定健喬長期深耕藥品研發製造，並透過策略聯盟與購併擴大產品布局、強化國內藥品供應韌性及拓展海外市場的成果，將於7月16日亞洲生技大展開幕典禮中正式接受頒獎。

此外，旗下優良生醫亦將參與2026亞洲生技大展（攤位號碼：J1004），展示集團在保健產品研發、製造及國際合作的整體實力，並與國內外產業夥伴交流，拓展合作商機。

健喬表示，隨著創新藥商業化效益逐步顯現、國際原廠合作持續深化，以及高價值產品布局日益完整，公司看好下半年營運動能將持續增溫。未來將持續引進具市場潛力的創新產品，深化與國際藥廠策略合作，並積極拓展海外市場，持續提升產品組合與商業化能力，穩健朝2030年成為區域大型製藥集團的目標邁進。

健保 癌症 健保給付

延伸閱讀

中裕愛滋病新藥Trogarzo 獲衛福部TFDA領證通知

正瀚營收／6月0.89億元、年增28.6％ 上半年13.3億元再創同期新高

鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

威剛營收／上半年642億元、超越去年全年 連4個月創單月歷史新高

相關新聞

三大未來營收／上半年1.4億元、年增38% 創同期新高

全台最大廢電池處理業者三大未來（7761）7日公告6月營收為2,637萬元，年增12%；第2季營收7,878萬元，季增25%，較去年同期成長31%；累計上半年營收達1.4億元，年增38%，創歷年同期新高。三大未來表示，受惠廢電池處理量穩步提升、再生材料價格回升至相對高檔，以及電動車電池回收案件增加，上半年營運動能明顯升溫，展現廢電池回收需求擴大下的成長潛力。

健喬營收／6月7.5億元 月增25%、年增31%創歷史新高

健喬（4114）7日公告6月合併營收7.5億元，月增25%，年增31%，創歷史新高。今年上半年合併營收35.5億元，較去年成長16%。

亞電營收／上半年7.49億元、年增8.92% 續推半導體先進封裝送樣認證

亞電（4939）7日公告2026年6月合併營收為新台幣1.51億元，累計上半年為7.49億元，分別年增44.18%與8.92%，營運表現較去年同期明顯成長，亞電表示，今年除持續深耕既有軟板材料市場外，亦積極推動高階材料產品布局，聚焦半導體先進封裝、AI伺服器及高頻高速通訊等高成長應用領域，相關新產品已陸續進入客戶送樣與認證階段，以期能在未來高階電子應用領域生產製程上搶得先機。

明安營收／6月10.88億元 年增20.3%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）7日公布6月營收表現，單月為10.88億元，年增20.3%；累計今年上半年營收達72.87億元，年減7.6%。該公司指出，展望下半年，隨著品牌商客戶新款式產品鋪貨，將可重返出貨旺季。

宏碁資訊營收／6月月增162%、年增6.6% 創歷史新高紀錄

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業雲端服務、資訊安全及AI應用需求成長，今年6月營收15.07億元，月增162%、年增6.6%。累計2026年上半年自結營收突破59億元，較去年同期成長16%，單月營收、單季營收及上半年累計營收均創下同期歷史新高，且連續5年增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。