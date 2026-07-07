健喬營收／6月7.5億元 月增25%、年增31%創歷史新高

健喬（4114）7日公告6月合併營收7.5億元，月增25%，年增31%，創歷史新高。今年上半年合併營收35.5億元，較去年成長16%。

健喬說明，今上半年癌症用藥產品年成長40%，心血管與代謝產品群年成長34%，婦女健康照護產品年成長23%，各主要領域均展現強健的成長動能。

健喬表示，今年與再鼎醫藥合作引進六項涵蓋癌症、免疫及中樞神經疾病的創新療法，商業化推動成果逐步顯現，帶動成長。

其中，肺癌標靶藥物Augtyro及胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物Qinlock上市後快速導入全台30家主要醫院，且均已納入健保給付，讓更多病患得以及時接受創新治療。

健喬表示，Qinlock是國內唯一獲健保給付的第三線後胃腸道間質瘤（GIST）治療藥物。臨床醫師普遍認為，健保給付後將大幅提升病患用藥可近性，為後線病患提供更完善的治療選擇，進一步滿足未被滿足的醫療需求。

此外，在心血管與代謝產品領域，健喬自5月起陸續取得國內市占率最高的四項國際原廠高血壓藥物，以及全球領導品牌抗凝血藥物的台灣全通路經銷權，受惠於產品組合優化、新品導入及通路布局效益逐步發酵，心血管與代謝產品群已成為今年成長最快速的治療領域之一。

為加速臨床推廣，公司近期於北、中、南密集舉辦跨科別醫學學術研討會，邀集心臟科、家庭醫學科、老年醫學科、腎臟科及新陳代謝科等專家，分享最新高血壓治療趨勢與臨床實證，持續深化與醫界合作，提升產品滲透率。

健喬的婦女健康照護產品亦維持穩健成長，子宮肌瘤創新藥Yselty近期獲花蓮慈濟醫院正式採用，成為東部首家導入該藥物的醫學中心，完善全台醫療服務布局，讓東部地區婦女得以就近接受創新治療。

在腸胃疾病治療方面，治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice市場拓展持續加速，今年更獲納入美國最新治療指引建議使用，其創新作用機轉及臨床療效備受國內外醫界關注，可望進一步提升臨床採用率，未來市場發展潛力可期。

健喬今年上半年持續展現營運成長動能，除創新藥品導入與市場拓展成果亮眼外，企業品牌亦獲產業肯定。公司榮獲台灣生物產業發展協會頒發「2026傑出生技產業金質獎」，肯定健喬長期深耕藥品研發製造，並透過策略聯盟與購併擴大產品布局、強化國內藥品供應韌性及拓展海外市場的成果，將於7月16日亞洲生技大展開幕典禮中正式接受頒獎。

此外，旗下優良生醫亦將參與2026亞洲生技大展（攤位號碼：J1004），展示集團在保健產品研發、製造及國際合作的整體實力，並與國內外產業夥伴交流，拓展合作商機。

健喬表示，隨著創新藥商業化效益逐步顯現、國際原廠合作持續深化，以及高價值產品布局日益完整，公司看好下半年營運動能將持續增溫。未來將持續引進具市場潛力的創新產品，深化與國際藥廠策略合作，並積極拓展海外市場，持續提升產品組合與商業化能力，穩健朝2030年成為區域大型製藥集團的目標邁進。