睿禾金碳8月12日登錄興櫃 專注屋頂型光電、氫電交易明年搶頭香

綠電族群上櫃將再添新兵。睿禾金碳預計7月17日向主管機關遞交公開說明書，預計8月12日登錄興櫃交易，2027年上半年提出IPO申請，下半年上櫃掛牌。

睿禾金碳董事長陳坤宏今日受訪表示，公司近幾年大舉進行反向收購作業，買回過去承攬的屋頂型太陽光電案場，目前實收資本額3.07億元，持有並管理超過70億元的總資產規模，自持且已併網160MW，在手綠電交易契約34億度，未來持續聚焦三大成長方向，「低衝突分散式能源與低碳電力整合服務商」發展。

陳坤宏指出，睿禾金碳的優勢在於資本額僅3億元但透過策略性併購與事業整合擴大營運規模，過去兩年內完成盛禾能源及天泰集團整合後，集團整體再生能源資產管理規模約160MW，成為公司穩定現金流的重要基礎。

睿禾金碳透過旗下售電品牌「瓦特先生」專責綠電交易，截至2025年底已累計簽訂逾34億度綠電銷售合約，成為台灣具備一站式低碳電力整合能力的服務商，綠電銷售合約已涵蓋半導體、金融等關鍵產業。

睿禾金碳擁有堅強的股東背景，包括經營團隊，宏碁、國內知名壽險公司全球人壽與凱基人壽，金控公司台新金控創投與國泰金控創投，亞力電機，水資源處理大廠兆聯實業，其中宏碁持股約26%、其餘各持股約5%左右，經營團隊約30%。

睿禾金碳2025年度合併營收達8.23億元，較2024年度4.48億元成長83.46%，稅前純益5029.4萬元，稅後純益4293.7萬元，每股純益2.89元；2026年前五月營收逾3億元，獲利1000多萬元，預估今年營收可望兩位數成長。

展望未來，陳坤宏表示，持續聚焦三大成長方向，第一持續擴充屋頂型、停車場及風雨球場等低衝突分散式光電案場，爭取公有場域能源建設機會；第二是透過子公司春禾科技發展AI發電預測、智慧監控及能源管理平台，結合表後儲能與能源調度服務，提供企業智慧能源整合解決方案，協助企業提升能源使用效率及達成減碳目標。

第三則持續布局氫能及氨能技術，與國際氨能技術公司展開合作，投入「氨轉氫」發電技術開發，今年6月底已完成氫禾低碳SPV首輪募資3000萬，預計年底會募資到3億元，包括宏碁、友達各占三成，預計2027下半年產出全臺第一度氨轉氫全時低碳電力，期望未來提供更穩定的24小時低碳電力方案，補足再生能源間歇性供電特性，擴大低碳能源服務版圖。

陳坤宏說，隨著企業對淨零轉型、能源韌性及綠電需求持續提升，睿禾金碳將持續整合再生能源投資、綠電交易、智慧能源管理及低碳技術，打造完整的低碳電力服務平台，提升企業能源使用效率與供電韌性。

睿禾金碳也整合集團ESG布局，透過全資子公司三小文創（三小市集），推動友善農業、地方創生及生物多樣性等專案，將再生能源收益結合地方永續發展，建立兼顧能源開發與社會共好的營運模式。