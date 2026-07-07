亞電營收／上半年7.49億元、年增8.92% 續推半導體先進封裝送樣認證

亞電（4939）7日公告2026年6月合併營收為新台幣1.51億元，累計上半年為7.49億元，分別年增44.18%與8.92%，營運表現較去年同期明顯成長，亞電表示，今年除持續深耕既有軟板材料市場外，亦積極推動高階材料產品布局，聚焦半導體先進封裝、AI伺服器及高頻高速通訊等高成長應用領域，相關新產品已陸續進入客戶送樣與認證階段，以期能在未來高階電子應用領域生產製程上搶得先機。

2026-07-07 15:52