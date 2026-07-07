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亞電營收／上半年7.49億元、年增8.92% 續推半導體先進封裝送樣認證
亞電（4939）7日公告2026年6月合併營收為新台幣1.51億元，累計上半年為7.49億元，分別年增44.18%與8.92%，營運表現較去年同期明顯成長，亞電表示，今年除持續深耕既有軟板材料市場外，亦積極推動高階材料產品布局，聚焦半導體先進封裝、AI伺服器及高頻高速通訊等高成長應用領域，相關新產品已陸續進入客戶送樣與認證階段，以期能在未來高階電子應用領域生產製程上搶得先機。
亞電近年積極投入半導體關鍵材料研發，包括PTFE高頻高速基板材料及抗翹曲平衡膜等產品，憑藉自主技術優勢與完整材料開發能力，持續深化高階應用市場布局，目前相關產品正透過上下游供應鏈夥伴展開驗證，後續若順利完成客戶認證並導入量產，可望逐步挹注營收與獲利成長動能，為未來營運成長奠定基礎。
展望下半年，隨著AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續升溫，亞電將持續強化高附加價值產品開發，深化與國內外客戶及供應鏈夥伴合作，積極掌握AI與半導體產業升級所帶來的新商機。亞電表示，未來將持續優化產品組合、提升技術門檻與市場競爭力，穩步推進高階材料布局，並規劃由具備高效率之東台廠生產製造，朝提升營運規模與獲利品質的目標邁進。
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