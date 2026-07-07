綠能產業添生力軍 睿禾金碳將登錄興櫃

睿禾金碳股份有限公司近日將向主管機關遞交公開說明書，申請登錄興櫃股票櫃檯買賣，並辦理首次股票公開發行（IPO）相關作業。睿禾金碳在 2025 年展現了卓越的財務成長與極具效率的資產經營模型，成功以約 3.07 億元的實收資本額，持有並管理超過 70 億元的總資產規模。未來將持續深化再生能源資產布局，並結合AI智慧能源管理、綠電交易及氫能技術，朝「低衝突分散式能源與低碳電力整合服務商」發展。

根據公開說明書資料，睿禾金碳2025年度合併營業收入達8.23億元，較2024年度4.48億元成長83.46%；稅前純益5,029.4萬元，稅後淨利4,293.7萬元，每股盈餘（EPS）2.89元。睿禾金碳擁有堅強的股東背景，包括經營團隊、宏碁（2353）、全球人壽、凱基人壽、台新金控創投與國泰金控創投、亞力電機（1514）、兆聯實業（6944）等。

睿禾金碳表示，近年持續透過策略性併購與事業整合擴大營運規模。過去24個月內完成盛禾能源及天泰集團整合後，集團整體再生能源資產管理規模約160MW，成為公司穩定現金流的重要基礎。

綠電交易方面，旗下售電品牌「瓦特先生」截至2025年底已累計簽訂逾34億度綠電銷售合約，成為台灣具備一站式低碳電力整合能力的服務商，其綠電銷售合約已涵蓋半導體、金融等關鍵產業。

展望未來，睿禾金碳表示，將持續聚焦三大成長方向。首先，持續擴充屋頂型、停車場及風雨球場等低衝突分散式光電案場，並積極爭取公有場域能源建設機會；其次，透過子公司春禾科技發展AI發電預測、智慧監控及能源管理平台，結合表後儲能與能源調度服務，提供企業智慧能源整合解決方案，協助企業提升能源使用效率及達成減碳目標。

此外，睿禾金碳持續布局氫能及氨能技術，並與國際氨能技術公司展開合作，投入「氨轉氫」發電技術開發，今年6月底已完成氫禾低碳SPV首輪募資，預計2027下半年產出全臺第一度氨轉氫全時低碳電力，期望未來提供更穩定的24小時低碳電力方案，補足再生能源間歇性供電特性，擴大低碳能源服務版圖。