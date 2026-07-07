宏碁資訊營收／6月月增162%、年增6.6% 創歷史新高紀錄

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）受惠於企業雲端服務、資訊安全及AI應用需求成長，今年6月營收15.07億元，月增162%、年增6.6%。累計2026年上半年自結營收突破59億元，較去年同期成長16%，單月營收、單季營收及上半年累計營收均創下同期歷史新高，且連續5年增長。

展望下半年，隨著全球企業 AI 投資持續升溫，市場需求正由生成式 AI 生產力工具進一步邁向 Agentic AI 應用。宏碁資訊將持續深化 AI Service Provider（AI 服務商）定位，積極投入企業級 AI 應用、雲端平台、資訊安全及數據治理等關鍵領域布局，協助企業建構更具營運韌性的數位發展基礎，掌握 AI 時代的新商機。

根據 IDC 預估，亞太地區 AI 與生成式 AI 支出至 2029 年將達 3,700 億美元，較目前成長五倍，顯示企業對可擴展的基礎設施、營運效率提升及 AI 驅動應用的需求持續增加，成為推動 AI 普及與落地的重要動能；同時，治理機制、成本效益與雲地系統整合等議題，也促使企業更加重視具備完整規劃與導入能力的合作夥伴。