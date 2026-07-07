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中菲行6月合併營收年增35% 受惠 AI 出貨熱
中菲行（5609）受惠於半導體、AI伺服器及高科技供應鏈出貨需求持續強勁，6月合併營收34.5億元，年增35.3%，營收寫下自2022年8月以來單月新高紀錄，累計上半年營收165.8億元，年增15.1%。
6月全球製造業景氣維持穩健，半導體、AI伺服器及高科技供應鏈出貨動能依然強勁，帶動亞洲整體貨量成長，以台灣表現尤為突出。空、海運運力仍持續吃緊，台灣作為美國高科技貨物的重要轉運樞紐，台北轉運樞紐維持滿載；曼谷及馬尼拉貨站壅塞，也使整體門到門運輸時間延長。
海運方面，美國進口需求持續強勁，加上航商持續透過運力管理及空白航班調節市場供給，有助支撐跨太平洋航線運價維持相對穩定。
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