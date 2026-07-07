格斯打入亞馬遜供應鏈

格斯加入和大集團後，接到亞馬遜大單。電池大廠格斯科技（6940）納入和大集團旗下後，董事長沈國榮並宣布，格斯已成功打入科技七雄之一的亞馬遜（Amazon）跨州智慧物流車隊電池供應鏈，已經通過認證，預計今年第4季正式出貨。

另外，對於AI資料中心需求強勁，造成用於BBU電池芯供不應求，格斯科技憑藉其鈦酸鋰（LTO）與鈮基（XNO）電池的高穩定與高充放電倍率特性，成功切入AI資料中心伺服器備用電池模組（BBU）與高規格不斷電系統（UPS）市場，以防範傳統鋰電池熱失控風險。

沈國榮近日出任格斯科技董座，他強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。

和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。

沈國榮獲選格斯董事長後未久，格斯隨即宣布好消息，表示格斯已成功打入亞馬遜跨州智慧物流車隊電池供應鏈，相關高鎳三元鋰電池模組樣品單已開始出貨，預計正式訂單將於第4季出貨，初期約有幾千輛的需求。

沈國榮指出，目前亞馬遜跨州智慧物流車隊約有6,000輛，每輛約需六至八組電池。格斯打入亞馬遜物流車隊供應鏈，將是搶攻電動車、甚至無人搬運車或無人機供應鏈的重要里程碑，顯示格斯的產品品質已獲國際大廠認證。

無人載具部分，沈國榮指出，和大集團近幾年積極布局AI機器人、無人機等無人載具等新領域，格斯未來在電池動力的技術優勢，也將為和大集團扮演相關技術提供者的關鍵角色。

另外，全球與台灣AI資料中心大規模建設，對於不斷電系統與儲能系統的安全防護要求極高。格斯的次世代LTO電池具備「高安全性（不易起火）、快充快放、長壽命」的核心技術，未來將持續鎖定AI資料中心綠能備援BBU電池芯這塊高毛利、高門檻的藍海市場。