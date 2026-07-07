森崴轉投資 SME 啟動清算

永崴投控（3712）昨（6）日發布重訊，旗下子公司森崴能源轉投資新加坡寶崴海事工程（SME）因資產已不足清償債務，且面臨債權人求償，SME董事會決議啟動債權人自願清算程序，已委任會計師事務所擔任清算人，永崴投控將在半年報認列相關財務影響，實際金額待正式清算報告完成後確認。

永崴投控財務長林坤煌表示，目前SME淨值約為負3億美元（約新台幣96.16億元），整體負債約約新台幣100至108億元，主要包括銀行貸款及供應商應付款。

其中大部分屬船舶抵押貸款，另有部分信用借款。船舶抵押貸款目前委由債權銀行出售船舶，出售所得優先償還抵押債權，信用債務則依新加坡法律及清算程序分配；前述負債不包含履約保證責任。

林坤煌表示，SME因資產遠不足以清償債務，母公司考量整體財務結構無力繼續支持其營運，已委任新加坡德勤會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。

後續仍須召開債權人會議，由法院正式指定清算人，預計約一個月內完成程序，清算人將接手進行資產調查與價值評估，出具正式清算價值報告，作為後續清算及會計認列依據。