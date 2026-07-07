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鈊象6月營收月增2% 穩懋6月合併營收微增
遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告6月營收21.66億元，連續五個月站穩20億元大關，月增2%，年增17.2%；上半年營收126.78億元，創同期新高，年增15.7%。
鈊象董事長李柯柱曾於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，主因美國玩家付費能力較高，預料美國市場將是今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，營收占比已由今年第1季約10%提升至14%。
【記者陳昱翔／台北報導】砷化鎵代工大廠穩懋（3105）昨（6）日公告6月合併營收17.68億元，攀上48個月來高點，月增0.7%，年增29.6%；上半年合併營收98.47億元，年增33.8%。
穩懋先前於法說會表示，預期第2季Cellular、基礎建設、光通訊及WiFi等四大業務都有機會成長。展望後市，除營收成長外，第2季毛利率介於26%至29%區間，與首季差不多。
新產能投資方面，穩懋指出，目前在4吋、6吋等晶圓製程都有產能擴充計畫。
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