富喬泰國新廠產能被訂滿

富喬（1815）昨（6）日表示，AI催動高階玻纖布需求強勁，旗下泰國新廠甫動土，新產能還沒開出，就已全數被客戶訂滿，營運熱轉。

富喬透過新聞稿指出，旗下泰國新廠位於泰國北柳府Apex Green工業園區，已於5日舉行第一期新廠動土典禮，該廠投資約31億元，將導入先進製程，主要生產高階玻纖布產品，應用涵蓋AI伺服器、低軌衛星、IC載板等相關領域，是富喬海外高階產能布局重要據點。

富喬董事長張元賓表示，泰國新廠甫動土，產能即已被客戶訂滿，該新廠預計2027年第3季量產，未來將結合區域供應鏈優勢，就近服務東南亞客戶，提升供應鏈效率與韌性，預期明年下半年開始挹注集團營收與獲利。

談到市場動態，張元賓之前於股東會受訪提到，近期M6等級應用在低軌衛星的E級玻纖布因供不應求，出貨量增加且產品價格也因應市場發展而調升。他說，隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級，加速推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，其Low DK2的高附加價值，將進一步優化產品組合，並推升整體營收與獲利。

另外，應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈。富喬指出，目前該公司生產學習曲線仍在進行優化，以期待未來提高市場滲透率。針對M9等級的石英布材料，富喬也已研製成功，配合客戶未來「China +1」需求，將進行相關認證程序。

張元賓表示，今年將持續擴大資本支出，先進製程產品占產能比重目標提升至70%，Low DK1與Low DK2產品持續擴產，相關效益可望逐季反映於營收與獲利。

大陸東莞廠則透過優化產品組合，並受惠大陸E級玻纖布價格上揚，首季已轉虧為盈。下半年並導入Low DK布產品提升競爭力，今年營運成績可期。