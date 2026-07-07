台鎔競拍 每股底價55元

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股11,793張，其中8,491張採競價拍賣方式承銷，投標期間自今（7）日至9日止，競拍底價為每股55元，預計本月22日正式掛牌上市。

受惠AI與先進製程擴產，特化品廢液與化學品回收需求高漲，台鎔憑藉半導體廢棄物處理經驗，提供廢棄物處理、溶劑再生、再生能源三位一體解決方案，營運成長動能強勁。

台鎔目前實收資本額9.4億元，長期深耕資源再生與廢棄物能源化，擁有甲級廢棄物處理許可證。台鎔與旗下子公司翰陽綠能、日環具備蒸餾、焚化與再生能源產能，合併年總處理量達23.8萬噸。

台鎔表示，公司已建立符合國際客戶要求的高標準流程，並利用大數據配方資料庫進行智能化混配，可確保焚化爐維持高燃燒效率。旗下翰陽綠能為新竹縣內唯一焚化爐，具備25%以上發電效率。台鎔指出，該廠經廢轉能發電，每年可產出逾1.5億度電，隨著垃圾與事業廢棄物處理量能提升，已成為推動整體營運成長的重要動能。