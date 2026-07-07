威剛6月合併營收 連四月攻頂
威剛（3260）昨（6）日公布6月合併營收146.6億元，連四月創單月新高，推升第2季業績衝上381.6億元，連三季改寫單季新猷，反映記憶體市場價量齊揚盛況；上半年合併營收642.72億元，已超越去年營收總和，今年營收有望挑戰較去年倍增。
展望後市，威剛董事長陳立白預告，本季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價續揚，持續挹注威剛後市。
威剛6月合併營收月增13.3%，年增212%；第2季合併營收381.6億元，季增46.1%，年增198.5%；上半年合併營收642.72億元，已超越去年營收總和，年增183.33%。
陳立白透露，記憶體原廠已通知，本季DRAM合約價將續漲20%至30%，NAND Flash也會調漲35%至40%，雙雙維持上升趨勢，將持續挹注威剛營運動能。
他說，隨著價格持續上揚、庫存策略及產品組合優勢，加上工控與企業級客戶需求穩定增長，威剛下半年營收可望延續成長動能，2026年全年營收亦朝倍增目標穩步邁進，再創歷史佳績。
看好AI應用對記憶體的剛性需求持續成長，陳立白預期，明年記憶體原廠願意分配到通用型DRAM及消費型NAND Flash的產能更加有限，供需仍將維持緊俏格局。
威剛強調，持續強化與上游原廠策略合作之餘，也已陸續與全球主要供應商簽訂明年長期供貨合約，提前鎖定關鍵產能，將提供AI伺服器、工控、PC品牌及企業級客戶穩定且充足的貨源，進一步鞏固公司在AI產業鏈的競爭優勢，並為未來營運成長奠定穩固基礎。
就威剛6月營收結構來看，DRAM躍增至97.6億元，逼近百億元大關，穩居最大產品線，占整體營收比重66.6%；固態硬碟（SSD）營收42.2億元，占比28.8%；記憶卡、隨身碟及其他產品占比4.6%。第2季DRAM營收貢獻為60.5%，固態硬碟31.9%，記憶卡、隨身碟及其他產品比重為7.6%。
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