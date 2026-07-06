永悅健康8日至10日啟動創新板競拍 底價46.51元

H2U永悅健康（7835）配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣2,075張，競拍底價46.51元，最高投標張數237張，暫定每股承銷價60元。競拍期間為7月8日至10日，7月14日開標，預計7月23日於創新板掛牌。

永悅健康目前服務超過100家健檢中心與醫療院所、500家企業客戶，每年管理超過200萬筆健康檢查資料，建立台灣非健保體系中規模領先的第一方健康數據生態系。

不同於多數AI公司先建立模型再尋找應用場景，永悅健康持續建立健康數據入口，串聯企業、健檢及個人健康管理平台，讓AI建立在真實且持續累積的健康數據之上。目前AI已應用於健康風險分析、健檢報告解讀、個人化健康建議及企業健康管理，協助使用者從「知道健康」走向「採取健康行動」，打造AI健康決策平台。

董事長陳俊嘉表示：「過去十年，我們建立的是健康數據基礎建設；未來十年，我們希望透過AI，把健康數據轉化成每個人都能採取行動的健康決策系統。」

近年來，H2U持續優化商業模式，由專案型收入逐步轉向SaaS訂閱、健康數據服務及AI應用，提高經常性收入比重，持續提升營收品質與長期獲利能力。2025年公司自結合併營收達5.13億元，較2024年成長20.82％，創歷史新高；核心成長動能來自企業健康服務、健檢平台SaaS化及健康數據服務持續成長。此外，公司2025年營業毛利達1.67億元，近三年毛利率維持30％以上；營運現金流亦持續改善，反映商業模式調整與經營效率提升成果。

隨著「健康台灣」政策推動及AI技術成熟，健康數據將成為未來健康管理的重要基礎。除了深耕台灣市場，H2U近年也積極布局海外市場，陳俊嘉表示，H2U並非複製台灣醫療模式，而是輸出健康數據整合能力、AI健康決策能力及數位健康平台方法論，協助更多亞洲國家因應高齡化與慢性病挑戰。未來將持續深化AI應用、擴大第一方健康數據生態系，並結合策略夥伴，加速打造亞洲健康數據平台。