大鵬科營收／上半年29.5億元、年增40.9%創同期新高 7月下旬掛牌上市

大鵬科CLMX（7689）6日公告6月合併營收5.29億元，年增60.29%，創歷史次高；累計上半年合併營收達29.56億元，年增40.9%，為歷年同期新高。大鵬科將於7日舉辦上市前業績發表會，預計將於7月下旬掛牌上市。

大鵬科深耕無線通訊核心技術，建立自主F1系列無線通訊技術平台，支援ZigBee、Z-Wave、DECT ULE及BLE等多項無線通訊技術，整合天線設計、射頻調校及產品研發驗證，並可整合Apple Homekit、Google Home、Amazon Alexa。打造完整智慧安防與智慧照護產品解決方案，產品涵蓋智慧警報系統、各式無線感測器、警報周邊設備、遠距照護產品及智慧家居解決方案，廣泛應用於住宅安全、商業空間及高齡照護等場域。

2025年大鵬科來自安防警報系統貢獻營收為74%，主要客戶為歐洲暨南美洲前三大保全集團；長照警報系統貢獻營收約25%，客戶包含保全業者、長照機構、照護中心等，全球營收區域分布，歐洲占61.8%，北美及南美分別為14.24%、19.76%。

張再發表示，機構照護在歐洲、美國需求持續成長，每一個老人家及房間都有緊急拉環，定位系統。大鵬科認為，近年全球高齡化趨勢所帶來的市場發展機會，大鵬科持續深化智慧照護市場布局，結合物聯網與雲端技術，提供居家安全監測、緊急求助及遠距照護等整合解決方案。