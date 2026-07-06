昕力資營收／6月8,855萬元創今年次高 AISO 第二波到位、攻東南亞市場

主權AI解決方案商昕力資*（7781）公告6月合併營收8,855萬元，寫下今年以來單月次高。昕力資訊表示，隨著主權AI產業聯盟（AISO）第二波成員正式到位，加上新加坡金融訂單入袋，看好下半年營運將可望維持雙位數成長動能。

昕力資訊與群聯（8299）共同發起的主權AI產業聯盟6日同步宣布第二波成員加入，包含軟體夥伴宏碁集團資安大廠安碁資訊（6690）、騰雲運算、誠雲科技、契星科技，硬體夥伴新漢集團物聯雲AIOT、撼與科技、安提國際，服務夥伴新加坡商南洋科技（Nanyang Tech）、SIRAYA Technologies、Vinova正式入列。

另外，統一企業集團旗下菲律賓子公司統一資訊菲律賓（UNI-PIPC）亦確認加入聯盟擔任菲律賓總經銷，而台灣最大跨境金融公司東聯互動（7738）本次加入後，則與第一波成員台灣銘板共同負責印尼市場，推廣東協金融場景市場。

昕力資訊表示，本波擴編最受矚目的亮點在於三家新加坡成員加入。新加坡企業級IT基礎架構與託管服務供應商南洋科技、SIRAYA、Vinova的入列，不僅強化聯盟在東南亞的在地服務能量，更已與南洋科技合作，成功取得新加坡指標金融公司高端AI伺服器供應訂單，顯示主權AI產業聯盟的主權AI解決方案成功進入新加坡高監管金融、政府機關場域，驗證聯盟在嚴格法規與資料主權要求下的實際導入能力。

昕力資訊董事長姚勝富表示，各聯盟成員與昕力資訊原有在越南等各地市場的布局，使主權AI產業聯盟日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南的東亞版圖已初步成形，區域布局動能正式浮現。第二波成員的加入讓主權AI產業聯盟正式補齊從硬體製造、邊緣運算、混合雲管理到國家級資安的完整生態圈，新加坡金融訂單的取得更印證主權AI在高合規場域的剛性需求。