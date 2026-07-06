昕力資營收／6月8,855萬元、年增35.5% AISO 聯盟攻入新加坡

昕力資*（7781）6月營收8,855萬元，月增72%、年增35.5%。累計前六月營收約4.3億元，年增14.6%，營運穩健，下半年可望維持雙位數成長。董事長姚勝富表示，隨著AISO主權AI產業聯盟第二波成員正式到位，新加坡金融訂單入袋，聯盟東南亞布局正加速成形。

昕力資訊與群聯電子（8299）共同發起的主權AI產業聯盟（AISO）6日同步宣布第二波成員加入，軟體部分包含安碁資訊（6690）、騰雲運算（7405）、誠雲科技、契星科技，硬體部分則有新漢集團（8234）物聯雲AIOT、撼與科技、安提國際，服務夥伴新加坡商南洋科技（Nanyang Tech）、SIRAYA Technologies、Vinova正式入列，統一企業集團旗下菲律賓子公司統一資訊菲律賓（UNI-PIPC）亦確認加入聯盟擔任菲律賓總經銷，而台灣最大跨境金融公司東聯互動（7738）本次加入後，則與第一波成員台灣銘板（6593）共同負責印尼市場，推廣東協金融場景市場。

本次擴編最受矚目的亮點在於三家新加坡成員加入。新加坡企業級 IT 基礎架構與託管服務供應商南洋科技、SIRAYA、Vinova的入列，不僅強化聯盟在東南亞的在地服務能量，更已與南洋科技合作，成功取得新加坡指標金融公司高端 AI 伺服器供應訂單，顯示AISO聯盟的主權AI解決方案成功進入新加坡高監管金融、政府機關場域，驗證聯盟在嚴格法規與資料主權要求下的實際導入能力。

菲律賓方面，UNI-PIPC憑藉統一企業集團在菲律賓深耕的基礎，可望加速AISO解決方案在當地零售、物流與餐飲業的實際應用。印尼方面，東聯互動深耕移工支付與跨境金融服務多年，在印尼已建立完整的金融服務網路與用戶基礎，可望藉此將AISO主權AI解決方案導入在地與跨境金融、零售及跨境服務等應用場合，打通AISO在印尼的在地服務通路。

姚勝富指出，各聯盟成員與昕力資訊原有在越南等各地市場的布局，使AISO聯盟日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南的東亞版圖已初步成形，區域布局動能正式浮現。第二波成員的加入讓AISO聯盟正式補齊從硬體製造、邊緣運算、混合雲管理到國家級資安的完整生態圈，新加坡金融訂單的取得更印證主權AI在高合規場域的剛性需求，昕力資訊與聯盟夥伴將持續發揮核心系統整合實力，協助百工百業在安全合規的前提下加速AI轉型，在全球AI競賽中搶得先機。