光隆營收／6月7.7億元、年增4% 產業逐漸進入旺季

戶外機能服大廠光隆（8916）6日公告6月合併營收7.7億元，月減13.4%、年增4%。公司表示，6月營收年增主要受惠成衣事業出貨動能回升，反映產業逐步進入傳統出貨旺季後，主要品牌客戶拉貨節奏轉強。

以事業群表現來看，6月成衣營收4.78億元，年增8.4%，營收占比提升至62.1%，持續為公司主要營運支柱；羽絨營收1.92億元，年減7.6%，主要配合客戶調整出貨節奏；家紡營收9,617萬元，年增10.2%，顯示隨產業旺季逐步展開，客戶庫存水位已有改善。

光隆指出，6月成衣事業營收由5月小幅年減轉為年增，顯示主要品牌客戶出貨動能逐步恢復；羽絨事業則因客戶出貨與庫存調整，單月營收仍有波動。整體而言，目前各事業群營運仍依既定出貨節奏推進。

光隆累計第2季合併營收為22.75億元，與去年同期相比年減6.4%，上半年營收37.21億元，年減9.2%。公司表示，後續仍將依客戶需求與出貨安排穩健推進生產及交付，並持續強化產品組合、供應鏈彈性與營運效率。