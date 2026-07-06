大鵬科技擬7月下旬掛牌上市 每股暫定承銷價188元

大鵬科技將於7月下旬掛牌上市，每股暫定承銷價188元，大鵬科發言人黃羨淇表示，上半年受惠美國有案子帶動出貨，加上主力客戶簽訂長約，安防警報與長照警報兩大產品帶動營收年增40.92%，由於下半年訂單滿手，全年營運有望維持成長。

黃羨淇說，隨著歐美對高齡化照護需求增加，長照警報也將是未來發展重點。

大鵬科今天舉辦媒體交流會。大鵬科產品涵蓋智慧警報系統、各式無線感測器、警報周邊設備、遠距照護產品及智慧家居解決方案，廣泛應用於住宅安全、商業空間及高齡照護等場域，銷售遍及歐洲、美洲及亞太地區。

以2025年全球營收區域分布，歐洲占比61.84%，而北美與南美為近年主力成長區域，分別占14.24%、19.76%，其他地區占4.16%。

以2025年產品營收占比來看，大鵬科安防警報占比74%、長照警報25%、其他占1%。黃羨淇說，雖然高齡化社會來臨，不過兩大類營收占比暫時不會有太大變化，因全球安全意識提升，加上近年爆發俄烏戰爭及中東戰爭，帶動歐美市場安防警報產品需求持續成長。

大鵬科技今天同步公告，6月營收為新台幣5.29億元，年增60.29%；今年上半年營收為29.56億元，年增40.92%，黃羨淇表示，成長動能來自於美國有案子出貨，加上主力客戶簽長約，以及歐洲有零星案子，都拉高採購占比，使今年每個月營收都比去年更好；目前訂單能見度已到下半年，營運可望維持成長趨勢。

黃羨淇也表示，長照警報將是未來發展重點，並規劃導入人工智慧（AI）技術，可透過分析使用者行為模式及居家活動情形，結合感測器與生理資訊，即時偵測異常狀況並發出警示，提升產品附加價值與照護效率；未來也將持續發展機構照護的相關產品。

大鵬科董事長張再發表示，長照警報在歐美需求越來越大，長照機構普遍有緊急拉環與定位系統，可即時掌握住民位置與活動情形，例如失智長者若超出設定活動範圍，服務中心即可立即收到通知並介入處理，預期長照相關產品需求將持續成長。

另外，大鵬科技也有新廠計畫，黃羨淇說，已購置台北市舊宗段土地，新廠鄰近內湖總部，建立「開發與製造一體化」基地，縮短新產品的導入週期，並規劃智慧化生產線，預計較目前產能增加55%至60%；本次計畫總投資金額為23億元，預計2026年啟動興建工程、2029年投產。