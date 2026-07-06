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CCL廠6月業績普遍衝高 台燿6月營收創新高、產品組合優化
PCB上游材料商銅箔基板（CCL）廠6月營收普遍衝高，CCL大廠台燿（6274）6日公布6月營收達48.95億元，月成長2.1%，年增107.7%，創新高，公司說明產品組合優化。
台燿方面近年持續積極開拓高階產品，並持續往高階材料M8／M9發展，公司看高階市場相對健康，將持續優化產品組合，可望帶動產品銷售均價；由於客戶需求持續成長，台燿已推進擴充泰國廠，持續開拓高階應用市占率。
台光電（2383）日前已公布6月營收達177.33億元，創新高，月成長13.5%，年成長120.7%，公司說明受惠AI伺服器成長力道。
聯茂（6213）日前也公布6月營收達42.14億元，創新高，月成長10.8%，年成長47.9%，同步受惠於AI應用成長。
騰輝電子-KY（6672）6日也公告2026年6月營收，單月達新台幣5.73億元，較上月成長8.1%，並較去年同期大幅增長68.1%，改寫今年單月新高，直逼6億元大關。公司說明隨著新客戶，新產品持續漲價效應，業績展現季季走高、全年向上的強勁營運動能。
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