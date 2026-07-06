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金聯成6月營收月增40.3% 受惠新法四優勢顯現

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
金聯成總經理陳俊銘指出，資源循環推動法三讀後，公司受惠城市採礦趨勢，未來先進者優勢將更為顯現。圖／金聯成提供
金聯成總經理陳俊銘指出，資源循環推動法三讀後，公司受惠城市採礦趨勢，未來先進者優勢將更為顯現。圖／金聯成提供

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成（7865）公告6月營收3251萬元，月增40.3%、年增17%，主要是受惠「資源循環推動法」正式實施，下游採購轉趨積極，公司在先進者布局、新製程技術、租稅優惠獎勵、ESG實踐等四面向享有明顯優勢。深化城市採礦，已經成為金聯成的競爭護城河。

金聯成總經理陳俊銘解釋，主要業務是廢鉛酸蓄電池回收，製成再生鉛錠售出，目前全台僅７家合法。公司專注新技術研發，取得全國第一張再生鉛循環標誌認證，這讓公司搶先躋身成為政府機關、公營事業等優先採購名單之列。

陳俊銘強調，未來將進一步號召電池廠、處理廠、再生材料業等上下游供應鏈廠商，成立「台灣廢鉛蓄電池生產者責任組織」，導入EPR制度並成立組織，攜手業界對標歐盟電池新法標準。尤其歐盟電池新法目標2027年回收比例須達90%，當地再生市場需求將明顯提升，這將是台灣業者的龐大商機。

公司表示，積極引進再生新製程，申請「創新實驗沙盒」取得廢清法的豁免紅利，爭取更多環境部績優廠商獎勵，提高整體競爭優勢。

立法院三讀通過「資源循環推動法」，象徵台灣正式由「廢棄物管理」邁向「資源循環」新時代。該法將產品從設計、生產、消費、回收至再利用等全生命週期納入管理制度，並新增循環標誌及產品資訊揭露制度，政府未來將優先採購循環產品，且鼓勵民間企業投入循環採購。此法拉高企業未來搶攻循環經濟的進入門檻，並在產業界劃出優劣勢分水嶺。

廢棄物 營收

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