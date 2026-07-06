威剛營收／上半年642億元、超越去年全年 連4個月創單月歷史新高

威剛（3260）6月合併營收146.6億元，年增212%，月增13.3%，連續4個月刷新單月歷史紀錄；第2季合併營收381.6億元，季增46.1%，年增198.5%，改寫單季歷史新高，連續3季創史上最佳表現；累計上半年合併營收642.7億元，超越2025年全年530.4億元營收。

威剛董事長陳立白表示，記憶體原廠已通告，第3季DRAM合約價將續漲20%~30%，NAND Flash也會調漲35%~40%，雙雙維持上升趨勢，將持續挹注公司營運動能。隨著價格持續上揚、庫存策略及產品組合優勢，加上工控與企業級客戶需求穩定增長，下半年營收可望延續成長動能，全年營收朝倍增目標穩步邁進，再創歷史佳績。

看好AI應用對記憶體的剛性需求持續成長，陳立白預期，明年記憶體原廠願意分配到通用型DRAM及消費型NAND Flash的產能更加有限，供需仍將維持緊俏格局。威剛除持續強化與上游原廠策略合作外，也已陸續與全球主要供應商簽訂明年長期供貨合約，提前鎖定關鍵產能，將提供AI伺服器、工控、PC品牌及企業級客戶穩定且充足的貨源，進一步鞏固公司在AI產業鏈的競爭優勢，並為未來營運成長奠定穩固基礎。

威剛產品表現方面，6月DRAM營收躍增至97.6億元，逼近百億元大關，穩居最大產品線，占整體營收比重66.6%；SSD營收為42.2億元，占比為28.8%；記憶卡、隨身碟及其他產品占比4.6%。第2季DRAM營收貢獻為60.5%，SSD 31.9%，記憶卡、隨身碟及其他產品比重為7.6%。