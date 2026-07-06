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耕興營收／第2季12.4億元、創近三年單季新高 美國新制轉單紅利發酵

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興董事長黃文亮談展望。記者尹慧中／攝影
耕興董事長黃文亮談展望。記者尹慧中／攝影

耕興（6146）6日公布6月營收4.17億元，月增0.5%、年增12.7%。累計第2季單季營收約12.42億元，年增12%，創3年來單季營收新高，主要是受惠美國新制度的轉單效應，下半年有望擴大轉單，全年營運轉旺。

董事長黃文亮表示，成長動能來自兩大主軸：一是AI筆電、5G旗艦手機帶動的高階網通檢測業務持續強勁，新科技帶來新的檢測商機。二是美國聯邦通信委員會（FCC）強化檢測的監管新制，雖然2027年底才正式實施，但因實驗室建置通常需要一至兩年，因此來自未與美國簽訂相互承認協議（MRA）國家訂單強勁，目前已明顯感受到轉單商機。

黃文亮進一步指出，公司正積極擴編自動化設備與人員，搶攻這波轉單紅利。美國新制未來將優先採認美國本土或無國家安全疑慮實驗室出具的報告，台灣實驗室明確列於採認範圍之內，而耕興是台商唯一在美國擁有發證資格的實驗室，可協助非MRA國家製造商取得認證。

耕興亦已布局實體AI與高端IoT領域，AI筆電、5G旗艦手機、企業級商用AP等產品檢測需求依然強勁，高階聯網終端裝置持續擴散至更多應用領域，帶動檢測需求大增，目前已有無人機、智慧眼鏡及機器狗無線連網模組等新終端產品訂單，此類高門檻、高單價的新型終端檢測業務，預期將持續帶來實質貢獻。

此外，耕興近幾年積極布局的低軌衛星與新世代無線通訊檢測市場，陸續取得北美前三大NTN（Non-Terrestrial Network，非地面性網路）衛星通訊營運商之一的認可實驗室資格，今年起低軌高階檢測業務，呈現有感增長。

營收 美國 網通

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