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網通升級需求提升 聯寶6月、第2季及上半年營收齊寫同期次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶今日公布6月合併營收達4929萬元，年增2.18％；累計第2季合併營收為1.62億元，季增33.08％；累計上半年合併營收2.85億元，年減7.30％。聯寶表示，受惠磁性元件、無線充電兩大業務營運穩健提升，帶動6月、第2季及上半年合併營收齊步刷新歷年同期次高水準。

聯寶指出，隨著5G FWA、Wi-Fi 7新技術滲透率加速提升，以及有線電視寬頻標準DOCSIS 4.0的技術商用化推進，帶動網通相關客戶對高頻、低延遲、高功率磁性元件的備貨需求顯著加溫，加上東亞地區大型網通專案訂單放量出貨挹注下，帶動第二季磁性元件業務銷售季增25.67％。另一方面，公司近年持續優化無線充電業務的營運效率，策略性調整產品組合與客戶接單結構效益逐步發酵，第二季無線充電業務營收占比提升至9.81％。

聯寶進一步指出，為打造旗下磁性元件業務長期有利發展前景，今年積極與IC設計、網通廠等客戶投入新產品技術開發，以逐步完善擴充AI電源、矽光子電源、高速網通、低軌衛星及Wi-Fi 8等應用的磁性元件產品線布局。隨著AI運算需求持續攀升，資料中心對高效能電源解決方案的需求日益殷切，聯寶透過提前卡位新興應用市場，為磁性元件業務注入中長期成長動能，同時也強化公司在高階網通與運算基礎建設供應鏈中的角色定位。

展望第3季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶仍持續深化磁性元件業務多元應用布局，除既有網通市場外，鎖定AI電源、高速網通傳輸、矽光子電源，以及低軌衛星、Wi-Fi 8等應用領域，作為成長的重要拓展方向，期望藉由技術與客戶基礎的雙軌擴張，強化公司在磁性元件市場競爭力。此外，在無線充電業務方面，旗下健身器材相關應用訂單，以及醫療相關領域客戶的出貨需求有望於下半年起陸續放量，有助於支撐無線充電業務營收基礎。

聯寶 無線充電 營收

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