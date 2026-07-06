威剛營收／上半年642億元、超越去年全年 6月連四月創高

記憶體模組大廠威剛（3260）6日公布6月營收，單月合併營收達146.6億元，月增13.3%、年增212%，連續4個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收381.6億元，季增46.1%、年增198.5%，同創單季歷史新高，並連續3季刷新最佳紀錄。

累計上半年合併營收達642.7億元，年增183.3%，並已提前超越去年全年530.4億元水準，顯示在AI需求帶動下，記憶體產業進入新一波上升循環，DRAM與NAND Flash價格同步走揚，推升公司營運規模快速放大。

董事長陳立白表示，記憶體原廠已通知本季DRAM合約價將續漲20%至30%，NAND Flash也將調漲35%至40%，兩大產品線價格均維持上升趨勢，將持續挹注威剛營運表現。隨價格走升、庫存策略與產品組合優勢發酵，加上工控與企業級客戶需求穩定成長，公司下半年營收可望延續成長動能，全年營收朝倍增目標邁進。

從產品結構來看，威剛6月DRAM營收達97.6億元，逼近百億元大關，占整體營收比重66.6%，仍為最大營收來源；SSD營收42.2億元，占比28.8%；記憶卡、隨身碟及其他產品占比4.6%。第2季產品比重方面，DRAM占60.5%，SSD占31.9%，記憶卡、隨身碟及其他產品占7.6%。

展望後市，陳立白看好AI應用對記憶體剛性需求持續擴大，預期明年原廠可分配至通用型DRAM及消費型NAND Flash的產能將更加有限，供需格局仍將維持緊俏。威剛除持續強化與上游原廠策略合作，也已陸續與全球主要供應商簽訂明年長期供貨合約，提前鎖定關鍵產能，以支應AI伺服器、工控、PC品牌及企業級客戶需求。