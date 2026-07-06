雙利多加持 環球晶盤中攻上漲停

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）受惠於矽晶圓市況逐漸走出谷底，以及開發方形晶圓等利多消息激勵，今日盤中股價衝上漲停價位。

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，但成本上漲，折舊攤提也增加，所以關鍵是希望在銷售價格方面於下半年開始能夠合理反映，獲得客戶支持。

針對矽晶圓市況，徐秀蘭也指出，2025年與2026年不一樣的是，去年很明顯看到先進製程、AI相關的應用有很強需求，但是其他應用需求就很弱，是冰火兩重天的狀態。客戶端即使庫存水位已相對健康，仍不太敢把存貨水位拉高。不過到今年第1季時，開始陸續看到很多客戶能見度跟信心越來越高，開始願意下稍微長一點的訂單。在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。

另外，關於12吋方形矽晶圓的發展進度，徐秀蘭提到，環球晶相關產能建置位於台灣，已經小量送驗證當中，只是既有圓形矽晶圓相關設備大多無法直接利用，必須另外購置。

目前正在趕建無塵室，預計第4季可以開始有一些產出，初步第一階段規畫月產能大約僅數千片，但已預留無塵室空間，後續將視客戶需求擴充。