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台鎔科技7月7日起股票初次上市前競拍 布局 AI 半導體廢棄物商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

半導體廢棄物處理廠台鎔科技（6947）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股11,793張，其中8,491張採競價拍賣方式承銷，投標期間自7日至9日止，競拍底價為每股55元，預計本月22日正式掛牌上市。

業界看好，隨著全球AI與先進製程擴產帶動特化品廢液回收需求，其營運成長動能備受市場關注。

台鎔成立於2012年4月，於2023年7月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣9.4億元。公司長期深耕資源再生與廢棄物能源化技術，已成為國內少數能同時提供「廢棄物處理、溶劑再生、再生能源」三位一體解決方案的企業。並具備甲級廢棄物處理許可證，結合旗下子公司翰陽綠能及日環，合併總廢棄物處理量達一年238,736噸。

台鎔表示，半導體製程中的化學品種類繁多、成分複雜且具高度敏感性，必須具備精準分析、分類、反應控制與安全處理能力。公司透過多年技術累積與設備投資，目前已建立符合國際半導體客戶要求的高標準處理流程，並累積數萬筆大數據配方資料庫，能進行精準的智能化混配，確保焚化爐維持高燃燒效率。

針對旗下子公司的營運布局，台鎔指出，子公司翰陽綠能為具備25%以上發電效率的BOO城市焚化爐，符合再生能源標準。透過廢轉能發電，每年可產出逾1.5億度電，該廠亦為新竹縣內唯一焚化爐，自運轉以來已處理逾13萬噸生活垃圾。翰陽綠能的加入，使其在生活廢棄物及一般事業廢棄物處理與能源化領域的產能大幅提升，成為推動整體營運成長的重要動能。

業界分析，隨著全球AI與高效能運算需求急速攀升，半導體先進製程持續擴產，生產製程中化學品與溶劑使用量同步增加，這將帶動汙水與廢溶劑回收需求急速攀升。台鎔在綠色轉型與AI製程擴產的浪潮下，業務布局橫跨有害廢棄物、醫療廢棄物及一般事業廢棄物，具備跨區域服務能力，未來營運表現值得期待。

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