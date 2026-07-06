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中菲行營收／AI出貨熱潮推升 6月年增35.3% 連三月刷新近四年高點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中菲行董事長錢文君。圖／中菲行提供
中菲行董事長錢文君。圖／中菲行提供

中菲行（5609）6月自結集團合併營收34.5億元，較去年同期增加35.3%，創下自2022年8月以來單月營業額新高，連續三個月創近四年單月新高。

受惠於半導體、AI伺服器及高科技供應鏈出貨需求持續強勁，中菲行持續發揮供應鏈管理優勢，協助客戶因應運力緊張及全球供應鏈變化，帶動集團空運營業額較去年同期成長39.4%、海運營業額成長29.7%。

累計2026年1至6月，合併營業額165.8億元，較去年同期成長15.1%。在市場環境持續變動及地緣政治風險仍存的情況下，半導體、AI及高科技製造需求持續支撐亞太物流市場穩健成長，中菲行亦展現穩健的營運韌性與持續成長動能。

6月全球製造業景氣維持穩健，半導體、AI伺服器及高科技供應鏈出貨動能依然強勁，帶動亞洲整體貨量成長，以臺灣表現尤為突出。空、海運運力仍持續吃緊，臺灣作為美國高科技貨物的重要轉運樞紐，臺北轉運樞紐維持滿載；曼谷及馬尼拉貨站壅塞，也使整體門到門運輸時間延長。海運方面，美國進口需求持續強勁，加上航商持續透過運力管理（Capacity Management）及空白航班（Blank Sailings）調節市場供給，有助支撐跨太平洋航線運價維持相對穩定。

中東情勢方面，美伊達成臨時停火協議後，荷姆茲海峽已恢復免收通行費，短期燃油供應風險有所緩解。然而，由於停火協議仍存在不確定性，包括中東局勢發展、船舶保險成本、安全附加費及整體運輸成本等仍可能受到影響；加上東南亞進入季風季節，物流作業仍面臨一定程度干擾，市場波動預期將持續。

空運市場方面，亞洲主要出口市場需求維持高檔，美國航線及區域航線運力仍維持緊張，運價維持高檔。跨太平洋東向航線方面，6月初受美國進口商提前拉貨帶動，短期出貨高峰約持續兩週，其後市場貨量逐步回歸正常水準，整體需求仍維持穩定。

海運市場方面，自4月以來美國進口貨量持續高於市場預期，加上航商持續透過空白航班及運力管理策略維持市場供需平衡，使跨太平洋航線運力維持緊張，並支撐海運運價。短期市場需求仍具支撐，惟後續市場仍須持續關注全球需求變化、航商運力管理策略，以及地緣政治因素對運輸成本的影響。

中菲行

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