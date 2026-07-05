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富宇將推建案 衝營運

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富宇地產（4907）董事長張世欣表示，公司手握逾5,200餘坪土地庫存，近期並將推出總銷約14億元的台中大里新案「精鑄」，展望未來整體營運仍將維持穩健步調，並持續聚焦本業、推動成長動能。

面對市場資金大量往股市靠攏，房市交易相對清淡，張世欣指出，未來半年房市買氣持續由自住買盤支撐，具備交通優勢、商圈機能、區域發展前景的蛋黃區，仍將維持相對穩定的市場表現。

張世欣提到，3月以來房貸利率微幅鬆綁，全國自然人第二戶購屋貸款成數從五成調升至六成，是自從2024年央行第七波信用管制後首見放寬，為房市帶來正面轉向訊號；然而中東戰爭連帶引起的油價、原物料波動推升營建成本，是接下來房市一大考驗。

富宇地產今年預計有「明星綻」、「曙光之森」、「富宇瑀玥」等三案，有機會於年底前陸續完工入帳，外界以5月底前銷售情況推估，預計入帳至少56億元，但實際入帳時程仍須視地政及銀行作業進度而定，不排除部分認列時點遞延至明年。

法說會也提及富宇地產持續銷售的個案「君品」及「富宇大悅」零星餘屋。

房貸 房市 央行

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