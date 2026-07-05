快訊

世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

慧智攜大廠 攻基因檢測

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃生技股慧智（6615）宣布，與全球臨床基因診斷領導品牌Baylor Genetics策略合作，自7月起正式導入多項國際級臨床基因檢測服務與專業判讀資源。

上述多項服務包括孕前帶因篩檢、產前單基因檢測、全外顯子定序（WES）、全基因組定序（WGS）及遺傳性癌症風險評估等服務為重點，將結合Baylor Genetics的國際臨床基因診斷經驗，提供完整服務。

Baylor Genetics 總部位於美國德州休士頓 Texas Medical Center，源自 Baylor College of Medicine(貝勒醫學院)超過45年的臨床基因研究與診斷經驗，累積逾400萬件基因檢測案例，是全球臨床基因診斷的重要機構之一，在產前檢測、兒科遺傳疾病、神經疾病、心血管疾病及遺傳性癌症等領域皆具有豐富的臨床經驗與國際影響力。

慧智基因總經理洪加政表示，此次合作除引進國際級檢測技術，更重要的是導入Baylor Genetics的臨床判讀能力、全球資料庫、精準醫療資源與遺傳諮詢團隊。

房貸 房市 央行

延伸閱讀

聯發科、南亞科、聯電 除息秀

股市賺飽資金也不會進房市？網認同：炒股太好賺誰要炒房

主動式商品規模 衝兆元

金融業賺翻了！前五月獲利衝破7,500億元 配息籌碼更厚

相關新聞

2027年算力開支恐驟降！小摩示警AI恐面臨變現瓶頸 網翻譯：就是一路噴到2026

摩根大通報告指出，2026年美國五大科技巨頭的算力開支將翻倍，但2027年增速恐驟降至22%。這顯示AI商業變現面臨瓶頸，可能影響半導體產業。網友則對報告反應兩極，對未來仍抱持樂觀態度。

買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

網友在PTT討論是否將買車基金存0050，因其計劃在2027年底購買170萬元車輛，引發熱議。許多網友提醒，短期資金不應投資股市，並質疑其購車能力。部分人認為可考慮降低車價，以減輕財務負擔。

下半年投資展望 M&G ：狂熱漲勢 vs. 嚴峻現實

在投資人對AI相關股票充滿熱忱與期待之際，M&G英卓投資指出，投資人確實需要保持明辨力，問題不在於AI是否會成為一項顛覆性技術，而在於其未來呈指數級增長的潛力，目前已被市場定價反映了多少？當前的評價是否真實且公正地反映了事實與基本面？

半導體法說、營收將公布 法人：台股前景看好

加權指數上周上漲2208點，過程波折、盤勢震盪，投資人稍顯觀望，成交量萎縮，五日均量下降到1.15兆。但法人表示，台股快速收復之前的跌幅，後續看各大公司的營收及法說內容，預期前景仍好，台股整理後有機會再度上攻。

上周 ETF 成交前十大 這檔大賺一成 日均量27.2萬張最高

上周台股上漲4.9%，ETF成交也熱絡。日均量最高的是元大台灣50正2（00631L），有27.2萬張，其次是主動統一升級50ETF（00403A），有25.9萬張，第三名是主動統一台股增長ETF（00981A），也有20.8萬張。元大台灣50正2近一周績效達10.0%，輕鬆賺一成，也成為投資人搶買標的。

藥華藥營收／6月23.3億元、年增94.8% 上半年營收119.8億元創歷史新高

藥華藥（6446）5日公告6月合併營收23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史新高，展現核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球主要市場銷售穩健增長。藥華藥並說明，北美真性紅血球增多症（PV）市場布局已完成，下一步Ropeg ET全球上市進入關鍵期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。