聽新聞
0:00 / 0:00
雙掛牌國際債 今天上櫃
為促進我國資本市場國際化，櫃買中心於3月31日推出雙掛牌國際債券制度，今（6）日將有巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）發行首檔由我國承銷商與境外金融機構合作銷售之雙掛牌國際債券，同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所掛牌交易，為推動台灣成為亞洲資產管理中心政策目標建立新的里程碑。
巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率（SOFR）為指標利率加碼0.8%作為票面利率，由具我國國際債券承銷商資格的凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷。
此外，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售予我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。
櫃買中心表示，巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行債券是符合國內機構法人投資需求之優質標的。本次債券發行是新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成首例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。