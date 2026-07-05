雙掛牌國際債 今天上櫃

為促進我國資本市場國際化，櫃買中心於3月31日推出雙掛牌國際債券制度，今（6）日將有巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）發行首檔由我國承銷商與境外金融機構合作銷售之雙掛牌國際債券，同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所掛牌交易，為推動台灣成為亞洲資產管理中心政策目標建立新的里程碑。

巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率（SOFR）為指標利率加碼0.8%作為票面利率，由具我國國際債券承銷商資格的凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷。

此外，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售予我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。

櫃買中心表示，巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行債券是符合國內機構法人投資需求之優質標的。本次債券發行是新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成首例。