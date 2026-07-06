台中投資人分享會 熱

櫃買中心（Taipei Exchange）主辦「投資人關係經營分享會」繼台北首場活動獲得熱烈迴響後，第二場分享會於7月3日在台中裕元花園酒店接力登場。本次活動吸引中部地區逾50家櫃買家族企業、近70位高階主管踴躍出席，現場互動氣氛熱絡。

櫃買中心董事長簡立忠表示，目前國內上市櫃公司已逼近2,000家規模，其中隱藏著許多各產業的「隱形冠軍」。然而，部分企業因過去較少與市場進行深度對話，導致優異的企業價值未能完全反映在資本市場上。在國際競爭愈發激烈的當下，如何深化IR經營、提升與投資人的溝通效能並吸引國際資金青睞，已成為企業的核心課題。

簡立忠強調，去年首度舉辦的IR分享會好評如潮，今年特別規劃於北、中、南三地擴大辦理，期盼透過標竿企業與外資專家的實務對談，引領更多優秀的上櫃公司展現真實價值。

本場分享會先由麥格理資本總經理柳志達從外資專業視角出發，從國際法人角度出發，深入剖析外資機構投資人評估「企業價值」與「資訊透明度」的關鍵指標，協助與會企業精準回應國際投資機構的資訊需求。

隨後，均華董事長梁又文及志聖協理吳晏城以輕鬆活潑的雙人對話方式，大方分享公司如何成功切入半導體先進封裝領域，並透過積極且透明的IR策略贏得市場高度肯定的實戰歷程。

接著，配合於2025年底新版「提升企業價值計畫揭露指引」，櫃買中心副組長陳巧芝以深入淺出的方式，為企業梳理本次改版的核心重點，助力櫃買家族在今年度編製計畫時能快速上手。

最後由連續八年獲選公司治理評鑑前5%的環球晶資深專員凃力予講解如何將企業的核心競爭力、營運策略與未來願景轉化為清晰的溝通語言完整傳遞給投資人，有效提高計畫的揭露品質。

本次分享會交流氣氛熱烈，櫃買中心期許透過此次分享會協助櫃買家族拉近與國內外投資人距離，攜手驅動台灣資本市場價值躍升。

櫃買中心表示，將續於7月10日假高雄舉辦最後一場分享會，期能協助南部的櫃買家族與投資人雙向溝通，以提升企業價值與股東價值。