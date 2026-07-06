竹陞6月Q2營收創高

網友在PTT討論是否將買車基金存0050，因其計劃在2027年底購買170萬元車輛，引發熱議。許多網友提醒，短期資金不應投資股市，並質疑其購車能力。部分人認為可考慮降低車價，以減輕財務負擔。

2026-07-06 07:55