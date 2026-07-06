鈊象雙多加持 營運看旺

遊戲股王鈊象（3293）受惠暑假遊戲旺季及世界盃足球賽熱潮等正面因素挹注，市場預期下半年遊戲授權業務有望進一步擴大，營運看旺。

據悉，鈊象下半年動能主要來自海外授權業務擴張，除了暑假本來就是遊戲旺季，近期也因世足賽開踢，帶動美國線上博弈市場商機急遽走升，鈊象受惠大。

根據外媒預估，本屆世足賽預計可為美國線上博弈市場帶來28億美元至44億美元合法投注商機，遠超過2022年卡達世足賽的18億美元，相關商機除了世足賽本身外，也很容易外溢到其他線上博弈項目，為博弈產業注入更多活水。

展望後市，鈊象董事長李柯柱先前於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，主因美國玩家付費能力較高，預料當地市場將是鈊象今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，目前相關營收占比已由今年第1季約10%，提升至14%。