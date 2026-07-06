快訊

世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

鈊象雙多加持 營運看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）受惠暑假遊戲旺季及世界盃足球賽熱潮等正面因素挹注，市場預期下半年遊戲授權業務有望進一步擴大，營運看旺。

據悉，鈊象下半年動能主要來自海外授權業務擴張，除了暑假本來就是遊戲旺季，近期也因世足賽開踢，帶動美國線上博弈市場商機急遽走升，鈊象受惠大。

根據外媒預估，本屆世足賽預計可為美國線上博弈市場帶來28億美元至44億美元合法投注商機，遠超過2022年卡達世足賽的18億美元，相關商機除了世足賽本身外，也很容易外溢到其他線上博弈項目，為博弈產業注入更多活水。

展望後市，鈊象董事長李柯柱先前於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，主因美國玩家付費能力較高，預料當地市場將是鈊象今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，目前相關營收占比已由今年第1季約10%，提升至14%。

鈊象 世足賽 卡達

延伸閱讀

股王信驊7日除權 市場矚目

中砂營運 6月、第2季雙高

Nike 拿到退稅 獲利超預期

大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

相關新聞

2027年算力開支恐驟降！小摩示警AI恐面臨變現瓶頸 網翻譯：就是一路噴到2026

摩根大通報告指出，2026年美國五大科技巨頭的算力開支將翻倍，但2027年增速恐驟降至22%。這顯示AI商業變現面臨瓶頸，可能影響半導體產業。網友則對報告反應兩極，對未來仍抱持樂觀態度。

買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

網友在PTT討論是否將買車基金存0050，因其計劃在2027年底購買170萬元車輛，引發熱議。許多網友提醒，短期資金不應投資股市，並質疑其購車能力。部分人認為可考慮降低車價，以減輕財務負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。