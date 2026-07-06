正淩6月營收月增15% 順達月增9%

連接器廠正淩（8147）公布6月營收1.67億元，為歷年最旺的6月，月增15%，年增14.9%；第2季營收5.23億元，創同期新高，季增13.6%，年增9.4%；上半年營收9.83億元，年增16.6%。

展望後市，正淩之前表示，AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成。

法人預估，在AI相關產品出貨強勁帶動下，正淩今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度直達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年貢獻營收。

正淩表示，旗下AI產品涵蓋伺服器、交換器、液冷CDU等AI資料中心三大核心基礎設施，目前看到相關訂單都有成長，今年AI營收比重將較去年顯著提升，可望突破三成以上。

在新產品方面，交換器XPO散熱模組目前小規模試產，預計下半年到明年逐步放量；產能方面，在雲端服務供應商 （CSP）需求強勁下，也積極添購設備，在台灣雲林廠生產液冷產品，泰國生產光通訊、中國大陸廣州則是人形機器人。

【記者蕭君暉／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布6月營收12.6億元，攀上今年以來高點，月增9.0%，年增20.6%；第2季營收34.9億元，季增4.3%，年增7.4%；上半年營收68.3億元，年增21.8%。

展望後市，順達董事長鍾聰明之前表示，上半年業績表現平平，下半年會比上半年好滿多，明年一定比今年好。到目前為止，看上半年的數字不要期望太高，但整體信心指數非常高。

鍾聰明指出，客戶下單數量與該公司產能息息相關，順達已在台灣與泰國布局生產線，將會擴充產能，且擴充幅度滿大的。隨著產能擴充後，客戶訂單按照進度進來，今年第4季業績可望大幅成長，明年業績也會延續走升態勢。

順達認為，今年營收將年增兩位數百分比，其中，非IT產品部門（即BBU）收入可望超過整體營收50%，下半年可望逐季成長。

順達指出，今年BBU業務以3kW、5.5kW為主，第4季開始，包括8.5kW到12.4kW會開始量產出貨。