順達營收／6月12.7億元、年增20.63%

順達（3211）5日公布6月營收12.68億元，月增9.03%，年增20.63%，今年上半年營收68.35億元，年增21.8%。該公司第2季營收34.91億元，季增4.3%，年增7.4%。

順達董事長鍾聰明之前表示，今年上半年業績表現平平，但下半年會比上半年好滿多，明年一定比今年好。到目前為止，看上半年的數字不要期望太高，但整體信心指數非常高。

他說，客戶下單數量與該公司產能息息相關，順達已在台灣跟泰國進行生產線布局，將會擴充產能，幅度滿大的，隨著產能擴充後，客戶訂單按照進度進來，今年第4季業績可望大幅成長，明年業績也會延續下去。

順達認為，今年營收將兩位數成長，其中，非IT產品部門即BBU的收入，可望超過整體營收50%，雖然今年上半年表現平平，並未超出預期，但下半年可望逐季成長。