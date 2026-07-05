正淩營收／6月1.67億元 創同期新高

正淩（8147）公布6月營收1.67億元，創同期新高，月增15%，年增14.9%，今年上半年營收9.83億元，年增16.6%。該公司第2季營收5.23億元，創同期新高，季增13.6%，年增9.4%。

正淩之前表示，魷魚AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成，法人預估，在AI帶動下，今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度已達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年貢獻營收。

正淩表示，在AI方面的產品涵蓋伺服器、交換器、液冷CDU等AI資料中心三大核心基礎設施，目前看到相關訂單都有成長，今年AI營收比重將較去年顯著提升，可望突破三成以上。

在新產品方面，交換器XPO散熱模組目前小規模試產，預計下半年到明年逐步放量；產能方面，在雲端服務供應商 （CSP）需求強勁下，也積極添購設備，在台灣雲林廠生產液冷產品，泰國生產光通訊、中國大陸廣州則是人形機器人。