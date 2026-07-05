股王信驊7日除權 市場矚目

股王信驊（5274）配發2025年度股利，合計81元，包括每股80元現金股利及1元股票股利，其中現金股利已於6月26日完成除息，股票股利則將於7月7日除權，隨著除權行情登場，加上AI伺服器需求持續升溫，市場高度關注信驊後續表現及下半年營運動能。

信驊今年維持高股利政策，展現獲利與現金流實力，現金股利將於7月31日發放；而股票股利除權後，股本將小幅增加，有助提升市場流通性，也為近期股價增添話題。

基本面方面，信驊同步交出亮眼成績單。6月合併營收13.1億元，月增2.2%、年增67.5%；第2季合併營收38.71億元，季增23%、年增72.3%，不僅創歷史新高，也優於法說會原先提出34億至36億元的財測區間；上半年營收70.1億元，年增62.7%，單月、單季及上半年營收同步改寫歷史新猷，反映AI伺服器需求持續強勁。

法人分析，隨全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資料中心投資，帶動CPU伺服器出貨增溫，也同步推升BMC晶片需求，成為信驊今年營運成長最主要動能。

法人指出，雖然目前基板供應仍相對吃緊，可能使第3季營收成長受部分限制，預估營收約落在41億至43億元，與市場預期相近，但若供應鏈配套改善，不排除有機會挑戰更高水準。

法人進一步說，隨更多封測夥伴加入供應鏈、產能逐步開出，供應瓶頸可望於下半年逐步緩解，信驊第4季營收仍有望較第3季明顯成長，在AI伺服器、高階運算及資料中心建置需求持續擴張帶動下，全年營運可望續創新高，並延續股王的成長動能。