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富采代子公司亮采公告處分環宇股票4,000張 累計交易額3.5億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
富采公司。記者籃珮禎／攝影
富采公司。記者籃珮禎／攝影

富采 （3714）3日代子公司亮采投資公告，為進行集團內部資金配置調整，董事會決議處分關係人環宇-KY（4991）普通股4,000張。此項股權處分案將依市場價格進行，自今年5月12日至7月3日期間，亮采已先行在市場處分570張，累計交易總金額為3.5億元。

根據公開資料顯示，亮采為環宇-KY的第二大股東，持股比例達7.77%，持股規模僅次於母公司富采的7.78%。若以亮采董事會此次規劃處分的4,000張股票估算，處分完成後其對環宇-KY的持股將面臨減半；不過富采集團旗下尚有亮品投資、富采光電等關係企業共同持股，整體集團仍將維持對環宇-KY的一定投資比重。

富采指出，本次交易目的為資金配置調整。由於整體交易尚未完成，包含處分利益或損失、累積持股數量與持股比例，以及占公司總資產、母公司業主權益等財務數據，均將待交易完成後另行公告。

環宇

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